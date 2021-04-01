富邦悍將與中信兄弟賽前並列第一，在愚人節這天進行龍頭之爭，兩邊分別派出洋投傑斯、萊福力先發，富邦靠著高國輝全壘打帶起攻勢，第3局攻下3分，相較之下萊福力先發不穩，打線還被傑斯壓制，直到第5局才有所斬獲，6局結束富邦以4比2領先。

萊福力第2局就開始出狀況，林哲瑄、戴培峰安打攻占二、三壘，接著葉竹軒高飛犧牲打，富邦攻下首分；第3局高國輝敲出左外野陽春炮，這也是萊福力今年挨的首支全壘打，之後林益全安打、高國麟觸身球、蔣智賢保送，萊福力控球失準導致滿壘危機，此時戴培峰一支中外野適時安打帶有2分打點，富邦取得4比0領先，也把萊福力打退場。

兄弟打線則被傑斯壓制，甚至前4局一支安打都擠不出來，傑斯讓兄弟12上12下，不過第5局破功，詹子賢敲出一支投手丘上方飛球，不過沒有守備員上前接殺，傑斯一開始也沒有伸手接球，最後紀錄上給三壘手失誤，也讓兄弟打開攻勢，陳子豪安打、江坤宇保送，滿壘機會兄弟啟用代打周思齊，建功敲出2分打點安打，兄弟追回2分。

富邦悍將先發投手傑斯。（季志翔攝）

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