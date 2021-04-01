獨／萬華平安站惡火物資全燒毀 佛心素食店霸氣捐整月便當

北市人安基金會萬華平安站，上月(27日)深夜10點多發生嚴重火警，樓上8名住戶即時逃出並無大礙。不過，1樓所內物資、設備等幾乎全毀，站長林學志接受《中時新聞網》訪問曝近況，盼各界伸出援手幫忙。而萬大路上一家素食店老闆娘見平安站陷困境，霸氣包下4月份整月便當。

萬華平安站上月(27日)嚴重火警，物資、設備幾乎全毀。(照片/游定剛 拍攝)

成立20多年的萬華平安站，平時提供街友、寒士及單親母等弱勢族群的關懷服務，主要服務內容為午、晚餐便當發放，洗澡、洗衣的空間等。此外，也提供待拉單媽、婦女輔導烤地瓜謀生服務。目前受火災影響，來不及收拾所內殘局，發放便當則改在騎樓內進行。

平安站遇嚴重火警，1樓所內景象怵目驚心。(照片/游定剛 拍攝)

走進屋裡，牆壁、天花板燒得焦黑，一旁貨架上物資幾乎燒燬，撲鼻而來是五味雜成的燒焦味。平安站站長林學志無奈表示，初估損失、重建金費需約50萬元才能正常運作，目前許多物資、設備器具都已燒燬，盼各界募集乾糧食品，做為平時所發放使用，而洗澡、洗衣的服務只能暫時終止服務。

平安站遇嚴重火警，需約50萬才能恢復正常運作。(照片/游定剛 拍攝)

萬大路素食店老闆娘張慧菁表示，看見平安站失火陷入困境，把店內所有資源都拿出來，現在每天送便當過去。事實上，行善多年的老闆娘低調表示，秉持著取之社會、回饋於社會精神，也受到老顧客長年支持與信任下，自己只是盡微薄之力，目前他們沒有廚房可煮飯，我會包下整個4月份的便當，直到修繕完畢為止。

萬華平安站站長林學志盼各界伸手救援。(照片/游定剛 拍攝)

萬大路素食店老闆娘張慧菁，捐4月整月便當給平安站。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)