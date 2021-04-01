畢業季將屆，勞動部雲嘉南分署青年職涯發展中心(YS)4-6月於雲嘉南地區辦理超過60場次專屬青年朋友的職涯講座、職場參訪體驗、團體課程等活動，希望幫青年釐清職涯方向；分署長劉邦棟建議年輕人透過勞動部日前推出「Youth職涯就業諮詢平台」進行線上諮詢，幫自己找對就業方向，找到理想工作。

踏入職場的新鮮人最常詢問的問題包含目前產業趨勢是什麼？進入職場前該準備何項技能、履歷自傳如何寫等等，甚至多數還在摸索就業方向，或不知道自己適合何種職業，劉邦棟說，面對職涯抉擇時，善用政府資源可達事半功倍之效，還找不到就業方向的青年可先與專業職涯諮詢師面談，了解自身興趣、專長與目標，提早做好就業準備。

劉邦棟說，為迎接畢業求職潮，雲嘉南分署青年職涯發展中心雖然在台南有實體服務空間，但若覺得面對面比較害羞，或較不擅長與公部門互動，也可透過勞動部近日推出的「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢服務，只要是18-29歲青年，到台灣就業通網站註冊登入，就能預約諮詢時段，與專業顧問一起探索職涯目標、了解產業趨勢、診斷履歷自傳、提升面試技巧等，「只要拿起手機就可獲得職涯上的幫助，相當便利」。

劉邦棟也提醒年輕人要勇敢走出舒適圈多嘗試不同事物，如果在職場還沒有找到職涯方向，歡迎善用政府資源，青年職涯發展中心服務內容包括職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試等，另也舉辦包括職涯講座、團體課程、職場參訪體驗等多場活動。除此之外，勞動部在就業與技能培訓上都有計畫補助，相關資訊可上YS青年職涯發展中心／雲嘉南分署臉書粉絲團或來電06-3020036洽詢。

(中時 )