全球製造業活動重啟，帶動日本2月工具機訂單額重返千億日圓大關，創近21個月新高。投信法人表示，隨著大陸、美國、歐洲等工業生產回溫，疫後各國亦積極推動各項基建措施，企業則加快數位轉型升級，將刺激自動化設備採購需求，機器人逢低布局投資機會浮現。

歐、美、陸近期公布的工業生產數據轉強，歐洲3月製造業PMI衝上62.4，創歷史新高；而美國2月ISM製造業指數則上揚到60.8，為近3年新高；大陸3月官方製造業PMI來到51.9，近3個月高點，且連續13個月位於50以上擴張區間。

整體而言，凸顯全球製造業活動已經重啟的事實，帶動機器人等自動化設備採購需求。市場觀察指標的日本工具機訂單，2月總金額衝破千億日圓大關，達1,056億日圓，年成長37％，為近21個月來新高，宣告機器人產業走出中美貿易戰、新冠疫情爆發以來的低潮期。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰分析，日本工具機外銷訂單暴增，大陸扮演主要關鍵，單計2月的訂單額就較去年同期增長4倍，創近34個月來最大金額。歐美表現也不差，北美訂單增長3.4％，歐洲更增長11.4％，為2018年底來，首次正成長。

陳世杰認為，隨著各國工業生產全面回溫，而且疫後各國政府積極推動各項基礎建設、半導體、汽車、AI人工智慧等投資計畫，企業則加快數位轉型升級，將進一步刺激自動化設備採購需求，為機器人多頭行情鋪路。

近期美債殖利率走升，漲多的科技股震盪，機器人也不例外。ROBO全球機器人及自動化產業指數波段回跌約14％，但按過去經驗，在2010年中到2015年中的景氣擴張期，機器人累積上漲157％，優於那斯達克指數的130％，因此建議投資人可逢低布局機器人相關基金。

(工商 )