儘管外資今年來仍大賣台股3,000多億元，不過在內資發力下，推升大盤續創新高。投信法人表示，預期在景氣明顯復甦、企業獲利增長下，將持續吸引資金回流，推升台股表現，此時可布局中小股票型基金，藉由中小型股搭配大型權值股的配置策略，同步掌握新高行情下的業績成長及價值趨勢題材。

根據統計，去年外資大賣台股5,395億元，但加權股價指數仍上漲22.8％，今年來截至第一季，外資持續賣超3,440億元，大盤仍上漲逾1成，表現稱冠全球。

投信法人認為，這也凸顯台灣經濟成長及企業獲利表現亮眼，拉動投資信心谷底翻揚，內資踴躍進場力挺「台灣牛」，讓台股上演火熱的「有基之彈」資金行情。台股中小股票型基金表現亦突出，理柏資訊統計，類型基金今年第一季平均報酬約17％，優於同期大盤表現，近一年績優基金報酬率更超過1倍。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，景氣全面復甦，帶動電子與傳產需求皆回升，使台股相關供應鏈目前產能供不應求，呈現百花齊放景象，營運面量價齊揚將使獲利可望大幅攀升，由於目前處於獲利上修過程，可望持續增添大盤基本面動能。

沈萬鈞認為，長線來看，科技創新將帶動台灣半導體相關供應鏈未來多年的成長趨勢，對台股來說非常正面，可持續留意晶圓代工、IC設計、電動車等題材；傳產可留意原物料、自動化、汽車零組件等相關投資主題。

(工商 )