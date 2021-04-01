最新民調顯示，重啟核四公投將於8月登場，認為在台灣重新啟用核四廠，有45.3%民眾同意啟封、39.7%不同意啟封，另在珍愛藻礁公投部分，支持 47.9%、反對 24.3%。資深媒體人黃暐瀚坦言，以此趨勢來看，重啟核四能不能過還在未定之天，但珍愛藻礁公投基本上是「擋不住了」。他認為，民進黨政府的「武功心法」有四大布局路線。

《美麗島電子報》日前公布核電相關民調，結果顯示，認為在台灣使用核能發電利大於弊的有45.6%，認為弊大於利的有33.1%，認為是利弊各半的有8.6%，未明確回答的有12.6%。同時，是否要啟用核四廠的部分，有45.3%民眾同意啟封（即「挺核四」）、39.7%不同意啟封（即「反核四」）。

黃暐瀚1日在臉書分文分析「民進黨的武功心法」，依據重要性由上而下，分為四大順位。第一、小英總統絕對不能受傷。第二、民進黨最好可以不傷。第三、就算民進黨受傷，也不能讓國民黨得利。第四、最後，才考慮實際用電的問題。

黃暐瀚拋出一個假設說法，供大家討論，那就是既然核四公投尚在危險邊緣，藻礁卻幾乎已然必敗，公投投票前，循「2018深澳電廠停建模式」，由總統親自出面接見環保團體，宣布「三接不蓋觀塘」，有沒有可能？

他解釋，上個月初3月3日，經濟部長王美花說：三接不蓋，要多燒五百萬噸的煤、用肺換電。沒想到當月月底31日，王美花急轉彎改口：「三接蓋不蓋，與用電無關」。對於3藻礁會不會「髮夾彎」？黃暐瀚認為值得後續觀察。尤其如果把藻礁問題「拆彈」之後，接下來就變成「反核四」跟「擁核四」的藍綠對決。

核四，將成藍營破口？ 美麗島電子報上星期做了一個民調，核四重啟 支持 45.3% ，反對 39.7%。珍愛藻礁 支持 47.9%， 反對... 由黃暐瀚發佈於 2021年4月1日 星期四

(中時新聞網)