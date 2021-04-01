愈來愈多企業改變「利潤至上」的想法，不只對股東負責，也要對地球負責。企業在追求獲利與成長的同時，必須也要重視ESG（環境、社會、公司治理），以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市永續投資機會，台灣表現相對亮眼，是永續投資好標的。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，台股後續在永續企業表現佳、獲利創新高、資金行情旺、關鍵技術優勢的這些亮點下，可望持續推升多頭走勢，台股基金後市看旺。

(工商 )