全球股市永續投資機會 台股成亮點 21:122021/04/01 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愈來愈多企業改變「利潤至上」的想法，不只對股東負責，也要對地球負責。企業在追求獲利與成長的同時，必須也要重視ESG（環境、社會、公司治理），以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市永續投資機會，台灣表現相對亮眼，是永續投資好標的。 日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，台股後續在永續企業表現佳、獲利創新高、資金行情旺、關鍵技術優勢的這些亮點下，可望持續推升多頭走勢，台股基金後市看旺。 台積電領軍大漲15元收602元 台股收盤16571點再創新高 月線連五紅 台股四月攻萬七 (工商 ) #基金 #ESG #永續投資 #台股 #標的 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 康友今下市 股民到金管會抗議 04:102021/04/01 焦點要聞 永慶房產南台灣突破270店 2020年圓滿成交近13,000件 全台最多 17:122021/04/01 財經 台積電季線震盪 台股待量突破 16:312021/04/01 財經 搶救地球總動員 「碳中和」成下一波綠能投資熱潮 15:162021/04/01 財經 4月開門見喜 台股早盤一度躍過16,600點關卡 09:582021/04/01 財經 台積電震驚全球！爆驚天擴產後 洩外資認錯大暴買時間 19:352021/04/01 財經 美研究機構喊標普再漲一倍 04:102021/04/01 全球財經 《國際金融》拜登基建計畫＋製造業報喜 歐股即將登上高點 16:492021/04/01 財經 六大壽險股海競賽 投資台積電最賺 04:102021/04/01 財經要聞 《日股》半導體向前衝 日經收漲210點 15:242021/04/01 財經 金融業挺台股 可加碼銀彈逾8.3兆元 18:012021/04/01 財經 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 台股飆上16600點 這3種股票散戶別賣太快 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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