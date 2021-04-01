總結今年第1季英鎊兌歐元漲幅達4.8％，是2015年來最佳首季表現，分析師歸因於英國疫苗接種速度超前，在全球名列前茅，還有無協議脫歐的危機解除。周四英鎊兌美元持平在兌1.3776美元；兌歐元回軟0.1％，來到85.2便士兌1歐元。不過市場人士仍看好英鎊在未來幾個月走強，三菱日聯銀行分析師預估，英鎊將升至0.83～0.84便士兌1歐元。

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