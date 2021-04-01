英鎊兌歐元勁揚 2015年來最強首季表現 21:102021/04/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總結今年第1季英鎊兌歐元漲幅達4.8％，是2015年來最佳首季表現，分析師歸因於英國疫苗接種速度超前，在全球名列前茅，還有無協議脫歐的危機解除。周四英鎊兌美元持平在兌1.3776美元；兌歐元回軟0.1％，來到85.2便士兌1歐元。不過市場人士仍看好英鎊在未來幾個月走強，三菱日聯銀行分析師預估，英鎊將升至0.83～0.84便士兌1歐元。 《類股》鋼價漲勢看到Q3 中鴻領軍上攻 旅遊業首季紓困過關 1萬7000人受惠 (工商 ) #歐元 #英鎊 #漲幅 #疫苗 #走強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利基型DRAM漲價旋風 三外資喊買南亞科 11:402021/04/01 財經 兩壽險去年底指標告急 保險局：首季自救達標 20:012021/04/01 財經 福斯「假改名真行銷」吃鱉了 外媒狂起底黑歷史 16:272021/04/01 財經 產品價格調漲 市場看好台玻首季成長性 16:112021/04/01 財經 一軍生涯首轟 吳念庭開心大吼 04:102021/04/01 運動天地 《國際金融》拜登基建計畫＋製造業報喜 歐股即將登上高點 16:492021/04/01 財經 月線連五紅 台股四月攻萬七 04:102021/04/01 財經要聞 台南、高雄第一季買賣移轉 分創14年和7年來單季新高 11:152021/04/01 財經 在岸人民幣 收跌173個基點 19:402021/04/01 財經 經濟復甦 大陸首季GDP估成長20％ 04:102021/04/01 話題觀察 《國際金融》Q4全球外匯存底美元占比 創1995年來新低 15:412021/04/01 財經 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 台股飆上16600點 這3種股票散戶別賣太快 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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