美國勞工部周四報告，儘管擴大了疫苗接種計劃，並且新增了一些就業機會，但每週新的失業申請人數出乎意料地增加了。首次申請失業救濟的人數高於上週的預期，有71.9萬名工人前往失業站。

截至3月27日當週，初請失業金人數為：71.9萬，預期值為67.5萬，前一周為修正後的65.8萬。

截至3月20日當週，持續請領人數為：379萬，相比之下，預期為375萬，上週為387萬。

上週新申請失業救濟人數激增，令認為疫情已改善，會降低失業人數的經濟學家大感意外。

儘管從歷年統計來計算，每週請領的數量仍然過高，但現在趨勢正在下降，因為美國經濟持續重新開放，而每天有近300萬人因新冠肺炎而休假。

ADP企業報告估計，三月份公司增加了51.7萬名工人，這是自9月份以來最快的速度。最近的製造業報告還顯示，未來將有更多的招聘計劃，而飽受打擊的酒店業的就業成長似乎最為強勁，由於隔絕措施和政府施加的限制，該行業的損失最為慘重。

(中時新聞網)