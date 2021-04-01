《長歌行》預告：迪麗熱巴、吳磊 亂世中攜手共赴危局

大陸當紅女星迪麗熱巴，擁有一張宛如洋娃娃般的精緻美顏，昨日與吳磊主演古裝劇《長歌行》開播，無懸念地引爆討論話題。因為以美貌著稱的她，劇中造型不知道哪裡出了問題，怎樣看怎樣奇怪，一臉疲憊的模樣連女配角趙露思都把她給比了下去。

迪麗熱巴、吳磊主演《長歌行》近日播出掀熱議，因為一向以美貌著稱的迪麗熱巴，竟然罕見地被女配角趙露思「艷壓」，與吳磊看起來不像情人像母子，引爆網友討論迪麗熱巴到底哪裡出了問題？「臉長五官大」、「雙眼皮太深」、「感覺她老得好快」、「造型太醜了」。

迪麗熱巴《長歌行》造型引熱議。(取自微博)

對於外界議論紛紛，迪麗熱巴依舊照樣在微博賣力宣傳新戲，今日還搞笑上傳了一張扮醜自拍照，寫下：「4月的第一天『没有自拍』呢！」與粉絲大開愚人節玩笑。

迪麗熱巴受造型所累，被認為與吳磊(右圖)不像情侶像母子。

現年28歲的迪麗熱巴與古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜，是大陸演藝圈公認的新疆四大美人。然而她本人卻稱從不覺得自己漂亮，直言希望自己的深邃五官可以變得比較沒氣勢一點、嘴唇厚一點，或有個歐洲女孩式的小翹鼻。

(中時新聞網)