「全國籃球錦標賽」冠亞軍賽1日在新北市板橋體育館舉行，台中市和平區平等國小女籃隊以24比23氣走台南永康國小，奪下創校百年首座全國賽冠軍。平等國小全校僅39人，3到6年級選手只有10名女學生並組成女籃隊，力抗全校超過2000人的永康國小，最終以1分之差封后，寫下隊史傳奇。

平等國小是台中市最偏遠的國小，位於和平區環山部落，全校僅有39名學生，其中三至六年級有10名女學生，剛好成軍組成女籃隊，這次代表台中市參加全國小學體育總會「全國籃球錦標賽」，一路過關斬將，打進冠亞軍賽。

平等國小冠亞軍賽打得驚險，末節一度落後台南永康國小，倒數1分鐘靠罰球搶得1分後，再搶下籃板球投入2分球，最終以24比23逆轉，奪下隊史首座冠軍。女籃小將們擊敗強敵現場尖叫歡呼，部落親友們透過直播看比賽，也激動淚崩。

親自開車北上為學子加油的校長劉姿芬說，因為學校人數少，女籃隊沒得挑選手，10名女學生剛好成軍；由於每人限制只能打2節，今天全員上場，賽前特別進行祈禱，果然比賽過程一路過關斬將，除了孩子們很努力外，球運也很好，才能每每在關鍵時刻以1分險勝。

劉姿芬稱讚女籃10名成員都是一時之選，校內沒有標準球場，小將們每天起早練習，放學後持續練球，除練出實力，參加多次比賽後也培養出抗壓性。此次女籃隊參賽一度籌不出旅費，靠著部落居民「你1000，我500」贊助湊出旅費。

(中時 )