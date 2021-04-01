臺灣航訓事業新氣象，來臺從事飛行訓練的越南民眾日益增加，駐臺北越南經濟文化辦事處代表阮英勇31日造訪安捷飛航訓練中心，關心越南學員在臺從事飛行訓練的生活與學習近況，同時深入瞭解飛航訓練事業在臺灣的發展情形。

為了替在臺訓練的學員們加油打氣，阮英勇特地為3名越南籍學員別上飛行肩章，象徵學員們正式升格成為飛行員，勉勵學員能夠更上層樓。越南學員也展示自己在臺勤奮學習的成果，親自帶領阮英勇代表操作模擬機，親身感受學員日常的訓練生活。

首位成功來臺從事飛行訓練的越籍學員阮黎皇（Nguyen Le Hoang），在美國完成第一階段的自用駕駛執照（PPL）後，決定轉赴臺灣，從事商用駕駛員執照（CPL）訓練。阮黎皇表示：「這裡最吸引我的地方，就是不論學習環境或工作團隊的教學方式，都展現出專業的氛圍，讓我印象最為深刻。」

歷經臺、美兩地訓練，阮黎皇表示，臺灣的訓練環境，對於立志成為專業民航機師的學員來說特別重要，訓練內容更偏重於強化學員熟悉航空產業的實際運作，而且能有效提升學員的專業表現水準。

除了訓練，現代化的交通、寧靜的海岸、溫暖的人情味、美味的食物，也讓阮黎皇對臺灣充滿好感。更重要的是，在臺灣絲毫沒有在異鄉的感覺，兩地的文化十分相近，而且到處都有越南人，很容易吃到家鄉美食，「在台灣，就跟在家鄉一樣。」且兩地往返非常便利，比起先前在美國學飛的生活開銷，負擔更是減輕了不少。

越南民航局108年派員赴臺考察，認證安捷作為該國的海外飛行訓練機構（ATO）以來，越南民眾在安捷考取臺灣民航局核發的飛行執照，歸國即可順利銜接就業市場。去年因疫情暫緩現疫情獲得穩定控制、疫苗接連問世，才又逐漸恢復國際間的往來。

因此從去年底開始，安捷正式開始招收越南學員，目前已有3名學員在臺展開訓練，另1名學員甫飛抵臺灣，待完成居家隔離即可投入訓練，預估第2季開始加快成長步調，今年可望招收20至30名越籍學員。

(工商 )