外媒《海軍新聞》（Naval News）宣布，發現中國大陸一艘新型潛艦1日已於渤海重工（即渤海造船廠）下水，尺寸十分巨大，超越前蘇聯製造的「颱風級」（Typhoon class）核子動力彈道飛彈潛艦，將成為人類史上製造過最大的潛艦。報導中的描述十分專業，引起各界關注，沒想到背後真相卻讓讀者跌破眼鏡。

美國潛艦專家薩頓（HI Sutton）表示，該艦長約210公尺、寬約30公尺，比颱風級長175公尺、寬23公尺大得多；更不用說美軍現役長170公尺、寬13公尺的「俄亥俄級」（Ohio class）了。雖然不清楚其排水量，但想必將超越颱風級潛航排水量的4.8萬噸。

BREAKING. #Chinese Navy launched their new giant submarine at Bohai yard. This sub makes even the once-mighty TYPHOON look small! Undoubtedly the largest and most heavily armed submarine ever built. https://t.co/hAaOzNMRoh — H I Sutton (@CovertShores) April 1, 2021

據稱該艦被稱為「100型」潛艦，可能是為紀念2021年中國共產黨創黨100周年。薩頓指出，100型潛艦能攜帶48枚潛射彈道飛彈，數量是俄亥俄級24枚的兩倍。其帆罩後方還有類似機庫的設計，被認為是用來搭載中國大陸先前製造的無帆罩潛艦，可能作為100型潛艦的護衛艦，或用於在戰時切斷海底網路電纜，對歐美經濟造成破壞。

薩頓宣稱，100型潛艦極大的尺寸，除了生存性、任務持久性、隱蔽性能、政治宣傳考量等目的之外，也可能是用來搭載類似俄羅斯「波賽頓」（Poseidon）洲際核子動力魚雷等體積龐大的武器，或代表中國大陸有意從水下推進其極地戰略，加入美國和俄羅斯在北極區域的競爭。

儘管《海軍新聞》寫得煞有其事，但文中提到的衛星影像並沒有曝光，外國媒體對此事的報導也異常稀少。經過側面瞭解，這則新聞其實是一則玩笑，是該新聞網站為迎接4月1日愚人節的「特別報導」，幕後主謀則是網站編輯與供稿的作者美國潛艦專家薩頓。

(中時新聞網)