台北市立大學校長戴遐齡即將於7月底任期屆滿，但在新校長遴選作業上卻因法規問題，與北市府數度槓上，導致進度嚴重落後，北市大今也稱市府所訂的遴選辦法，明顯有利安排官派人選，讓教育局再度氣炸，回嗆校方指控是子虛烏有，若再漠視法制及期限，不排除依規定向戴究責。

北市大校長遴選風波不斷，由於戴2任期屆滿，教育局去年曾發函，要求北市大依2016年所訂的「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，在校長任期屆滿10個月前組校長遴選委員會，訂定校長遴選要點及準備相關作業。

不過，北市大認為該辦法不符大學法規定，如遴選委員會成員共要15人，其中校友代表、社會公正人士需由校務會議各推薦3倍人選，再報北市府圈選，明顯有利市府內部安排校長人選之嫌，指教育局明明有足夠時間再次修訂法規，卻指稱學校未依法行政，毫不掩飾積極護航特定人選的意圖。

此言讓教育局炸鍋，在稍早發新聞稿駁斥，強調大學法第9條規定，公立大學校長遴選委員會之組織運作辦法，直轄市立學校由市政府所訂，市府依先前修訂的運作辦法，早已公布在台北市法規查詢系統、刊登市府公報第122期，該校卻逕以學校會議決議反對依大學法授權且完成法制作業之運作辦法，顯現校長及主秘無法學素養，甚表遺憾。

針對官派校長指控，教育局說，該校既未依法訂定遴選要點亦未啟動遴選作業，何來官派校長之說，強調該指控為子虛烏有，也再度重申市府無預設校長人選，期許校方儘速啟動校長遴選作業，若漠視法制及期限，戴遐齡將涉嫌怠於執行職務，不排除依相關規定究責。

(中時 )