美國貿易代表署（USTR）3月31日公布「2021年各國貿易障礙評估報告」，經濟部貿易局1日表示，台灣今年元旦開放符合萊劑安全標準豬肉產品進口後，美方已多次對這措施表示肯定，且相較去年報告關切我國未依2007年向WTO提出通知之承諾，今年報告美方評論已較為正面。

美國貿易代表署（USTR）3月31日公布「2021年各國貿易障礙評估報告」，經濟部指出，報告涉及我國內容主要為陳述美國對我貿易投資關切及相關進展，例如美方對台灣智慧財產權保護的正面發展，包含藥事法修法的執行、著作權法修法以打擊非法串流設備，以及修正營業秘密法以保護刑事偵查期間的營業秘密等；並提及臺美已完成有機同等性協議，允許雙方之有機驗證商品在彼此市場中以有機名義販售，避免雙重驗證之費用及文書作業。

另一方面，美方持續關切議題仍包含化粧品衛生安全管理法施行細則、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、著作權線上侵權、新藥劑排除於專利連結制度、健保制度藥價、醫療器材上市許可及價格審查機制、金融機構使用雲端運算服務法規等。

台灣今年元旦開始開放符合萊劑安全標準豬肉產品進口後，美方已多次對我國措施表示肯定，而這次報告中則是關切「偏技術性」的問題。官員解釋，報告指出豬肉產品須標示原產國，恐導致台灣業者不願採購美國豬肉而轉採購台灣豬肉，「但這對比過往關切我們未遵守WTO承諾」，已經是較為正面，未來我政府將透過各種管道，例如TIFA會議，與美方持續溝通。

(工商 )