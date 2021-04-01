後疫情時代本土青年創業的人氣品牌成為通路爭搶風潮，新光三越延續多年經營台灣好物的好好集自營事業，於台北南西店首度號召集結包括連續獲世界最佳咖啡的興波咖啡、獲里昂世界麵包冠軍陳永信的「歐客佬精品烘焙坊」冠軍麵包、本願豆花等30家台灣在地人氣美食開辦「台灣好物特展」，其中有19家南西首登場。

新光三越指出，過去好好集曾於全台各店舉辦小型文創市集，此次擴大且將文創市集搬進百貨公司頂樓；而準備進駐桃園機場二航廈的興波咖啡創辦人吳則霖則指出，過去亦曾參與新光三越信義新天地活動，此次快閃台灣好物特展就是為試試百貨水溫，「興波咖啡」連續二年獲得世界旅遊雜誌評選最佳咖啡館第一名，他強調，關鍵在於咖啡師，而非咖啡豆，目前興波擁有15位咖啡師，除了華山區本店外，還將再展1～2家，並規劃海外拓點。

超過30家台灣在地人氣美食包括懷舊文青豆花店「本願豆花」、美式風格餐車「彩虹熱狗」、「歐客佬精品烘焙坊」的世界麵包冠軍生吐司系列、「台南麻豆助」古早味碗粿、「賣灶」魯味、「三年五班」黑糖珍珠鮮奶等，還有19家南西首度登台的經典台式名店「團時」酥脆魚皮、世界冠軍咖啡「興波咖啡」、肉鬆蛋捲「海邊走走」、台中百年老店「丁山肉丸」與網美饅頭「一饅頭店」等，除此之外，更邀請台灣在地茶廠獨家推出六大亮點茶莊手做DIY活動。

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