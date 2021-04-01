樂天桃猿今天在主場迎戰統一獅隊，在新洋投豪勁6局失2分好投帶領，加上打線全場揮出13安打換回7分，以7比2逆轉，喜迎2連勝。

本場比賽雙方都派出洋投擔任先發，獅隊由布雷克扛下重任，這也是他本季首度面對樂天，至於樂天則是豪勁擔綱，上一戰豪勁面對獅隊繳出6局無失分好投。

豪勁在2局上因隊友失誤丟掉2分，但他隨即回穩，之後只被敲出3支零星安打，打線則在2局下因郭嚴文內野滾地球追回1分，6局下樂天攻勢再起，靠著4支安打、1保送攻下3分逆轉戰局，7局下更是打了整整一輪，再添3分鎖住勝果。

豪勁此役先發6局被敲6支安打，另投出三振、保送各3，失2分皆為非自責分，奪下本季首勝；獅隊先發投手布雷克6局被敲6支安打失4分，承擔敗投。

打擊部分樂天全隊揮出13支安打換7分，郭嚴文2安貢獻3打點，林泓育3安跑回3分，其中他首打席就敲出暌違已久的三壘安打，他上一次敲三壘安打已是2018年10月12日。

樂天桃猿強打者林泓育單場3安猛打賞。（陳麒全攝）

(中時 )