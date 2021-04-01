兒童節即將到來，HAPPY GO宣布，攜手遠傳friDay影音與至善基金會推出「原」夢兒童節活動，邀請千萬卡友一起用點數做公益，支持都市原住民孩童擺脫困境、勇敢追夢。

即日起為期一整個月的活動期間，HAPPY GO卡友可用10點兌換遠傳friDay影音優惠序號，兌換之點數將全數捐贈支持至善基金會；遠傳friDay影音也策劃一系列的「原」夢影展共同響應。希望能為都市原住民孩子的避風港「至善wawa森林」兒少照顧據點籌募更多資源，幫助更多都原孩童改善求學環境以及在成長過程中展現自我認同的價值。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO長年致力公益，透過愛心點數的力量照顧社會上不同的弱勢孩童族群。此次與至善基金會合作，發現「在都市被歧視，回部落又被質疑」這類的無聲議題，是許多都市原住民都會遇到卻又非常容易被社會大眾所忽略的問題，當龐大的經濟壓力與文化差異，使他們一步步走向都市困境，不斷的世代交替，卻始終處在社會弱勢的邊緣。社會上仍有數以萬計的弱勢孩童需要社會各界一起伸出援手並持續關注。今年選在四月兒童節前夕發起「原」夢兒童節的公益活動，希望能和遠傳friDay影音以及至善基金會的共同合作，讓這些長期被忽略的都市原住民孩童能有更多被看見、被支持的機會並鼓勵他們勇敢追夢圓夢。

HAPPY GO邀請全台灣千萬的卡友發揮愛心，即日起透過HAPPY GO App兌換專區或官網，只要10點就可兌換friDay影音10天暢看＋2部用券單片的優惠序號，兌換之點數將全數捐贈至善基金會，支持都市原住民孩童改善生活，朝夢想前進；遠傳friDay影音也特地策畫線上「原」夢影展，包含親子共看推薦、音樂電影及勵志尋夢電影等三大主題，集結近期最夯的靈魂急轉彎、航海王、PUI-PUI天竺鼠車車等豐富多元且適合闔家觀賞的動畫電影來共同響應此次「原」夢兒童節公益活動。

至善基金會表示，許多為了追尋更美好的未來而從原鄉部落遷移到都會區討生活的「都市原住民」，面臨巨大的生活與文化差異，當大人苦於生計，無力陪伴／照顧孩子，也使得都市原住民孩童被迫面對各種挑戰，長期下來產生自信心不足、學習落後以及青少年容易輟學，導致提早進入職場卻受學經歷因素而限制職涯等問題。

為了協助都市原住民孩童或青少年改善面臨到的認同議題，同時培力青年與婦女，造就自己的力量，HAPPY GO、遠傳friDay影音與至善基金會邀請您用點數看電影，關懷都市原住民，用點數翻轉這些孩子的人生，讓他們的成長之路不孤單。

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