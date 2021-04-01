新光三越今年力推台灣，今（1日）起至11日在台北南西店首次舉辦「台灣好物特展」，以世界冠軍咖啡「興波咖啡」、2015年世界麵包大賽冠軍陳永信的生吐司系列為首，共30個人氣品牌進駐。

世界冠軍咖啡「興波咖啡」昨起至3日在新光三越台北南西店快閃，咖啡豆種類和價格店洽。（新光三越提供）

台北南西店看好疫後台灣產業重生，「台灣好物特展」把文創市集帶進賣場，19家首度登場的品牌中，2019年和2020年都獲選世界、亞洲、台灣咖啡館冠軍的「興波咖啡」，1月曾參加新光三越台北信義新天地「黑金市集」，再於台北南西店快閃，今起至3日把店內義式咖啡和手沖咖啡精華呈現。

陳永信2015年獲世界麵包大賽冠軍，同年也以牛魔王拿下藝術麵包冠軍，他研發的歐客佬精品烘焙坊世界麵包冠軍生吐司，全系列有原味、草莓、艾美黛巧克力藝伎咖啡4款，採用北海道十勝四葉牛乳，口感Q軟，每條價位180元至220元，每天限量500條。

此外，在「台灣好物特展」上，懷舊文青豆花店「本願豆花」、美式風格餐車「彩虹熱狗」、「台南麻豆助」古早味碗粿；與「台灣香日月紅茶廠」採用臺茶8號阿薩姆紅茶製作的「茶香風味茶葉蛋」，每日限量100份；網路夯的爆餡饅頭「一饅頭店」9日至11日限定，每日限量300顆，都是必吃推薦。

陳永信拿歐客佬精品烘焙坊世界麵包冠軍生吐司（郭家崴攝）；全系列有原味、草莓、艾美黛巧克力、藝伎咖啡4款，價位180元至220元。（新光三越提供）

陳永信拿歐客佬精品烘焙坊世界麵包冠軍生吐司（郭家崴攝）；全系列有原味、草莓、艾美黛巧克力、藝伎咖啡4款，價位180元至220元。（新光三越提供）

「本願豆花」傳統豆花加兩樣料，49元。（新光三越提供）

「台灣香日月紅茶廠」茶香風味茶葉蛋，每日限量100份。（新光三越提供）

(中時 )