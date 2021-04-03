美國半導體協會（SIA）新研究報告認為，全球半導體供應鏈愈來愈容易受天災和地緣政治動盪影響，因為供應商愈來愈集中在特定地區。

全球晶片短缺始於去年底台灣晶圓廠發生超額訂購情形，但今年日本一家晶圓廠發生火災、美國德州遭受暴風雪侵襲造成斷電以及台灣乾旱惡化，在在使得晶片短缺情況加劇。美國、歐洲和亞洲汽車製造廠的部分生產線已停工。

現代半導體製程涉及上千個步驟，需要集結來自世界各地的複雜智慧財產權、工具和化學品。但代表美國大部分晶片製造商的美國半導體協會今天表示，在供應鏈上有50多個地方，其中單一地區就占了65%市占率。

舉例來說，設計先進晶片所需的智慧財產權和軟體由美國主宰，製造晶片使用的特殊氣體由歐洲供應。另外，最先進晶片製造由亞洲包辦，台灣就占其中92%。

如果台灣無法生產晶片一年，全球電子業營收將減少近5000億美元（新台幣14.27兆元）。美國半導體協會說：「全球電子供應鏈將會停擺。」

另外，美國半導體協會也警告，政府單打獨鬥，試圖在國內複製供應鏈的作法行不通，因為這會導致全球花費1.2兆美元，光美國就得耗費4500億美元，會導致晶片價格飛漲。

不過，美國半導體協會認為，在部分情況下，能藉由提供誘因，在缺乏晶片供應鏈地區建立「最低可行產能」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1100401

(中央社)