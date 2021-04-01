一名女子31日在臉書社團發文指稱，遇上一名國小生與幼稚園孩童在路邊深夜叫賣茶葉蛋。（翻攝臉書社團《鳳山人在地大小事》）

一位國小孩童長期在高雄鳳山路邊販售茶葉蛋，去年9月間因民眾PO文而一度引起社會關注，在當時曾有在地人指控，孩童是被家長利用，博取路人同情心賺錢。不料，輿論關注度下降後，時隔7個月，昨（31日）又有網友指稱晚間10時許，目擊孩童在賣茶葉蛋，其中一位小孩還眼睛淤青，更向網友說，「沒賣完不能回家」，再度引發網友熱議。

據了解，去年9月曾有網友將小弟弟在路邊販售茶葉蛋的消息發布在臉書社團《爆廢公社公開版》，原PO當時寫下，一名國小男童左手提著地瓜，右手拎著茶葉蛋，向他叫賣「每袋50元」，當時已經是深夜，原PO相當心疼男童年紀尚小，卻要沿街叫賣，遂上網發文希望能幫忙擴散消息。

孰料，不少在地人於留言區指控，孩童疑似是受家長要求，利用路人同情心賺錢；當時高雄市議員黃捷於臉書回應，指稱高雄市社會局家防中心已介入處理，是否需要緊急安置仍待評估，社會局強調，2018年即出現過未成年孩童販售茶葉蛋的情形，當時已裁處強制性親職教育且執行完畢，且經社會局了解，孩子是出於自願想為母親分擔家計，才上街協助叫賣。

昨（31日）又有一名女子在臉書社團《鳳山人在地大小事》發文，指稱在晚間10時許於鳳凌地區遇上叫賣茶葉蛋的國小生與幼稚園孩童，更發現其中一名幼稚園孩童的眼睛淤青；原PO表示，她問及孩童叫賣的原因，孩童則說，「沒賣完不能回家」，讓她感到相當心疼又生氣。

文章曝光後，再次掀起網友關注，不少網友回應，這已經不是新案，留言串也釣出許多在地人回報，曾在不同地區遇過小弟弟並且消費過，實在不曉得是幫了他們，還是害了他們；其他網友還說，「他們從前年開始被多方人士po到臉書來.....已經變成另類情景了.....有人叫警察，有人找社會局.....通通沒用」、「很久了，希望有官方介入」。

(中時新聞網)