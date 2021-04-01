公開我的男友！謝謝你一直以來的溺愛...❤️❤️❤️【我是蕾菈I'm Lyla】

YouTuber蕾菈（Lyla）常分享大尺度私密話題，在網上擁有高人氣，日前她被直擊和MC／DJ「秋甚湯宇」（湯宇）在街上親密互動，當時她否認戀情，今（1日）卻在愚人節這天更新影片，大方認愛，更曬出雙方熱吻照，閃瞎眾人。

蕾菈以「公開我的男友」為題，一開始還用同框酷炫的照片當封面，讓不少粉絲認為就是愚人節玩笑，可後來在影片中，湯宇本人現身，而蕾菈也大方介紹對方就是正牌男友，蕾菈透露兩人透過拍片認識，並發現在同個工作教室，雖然沒在S20潑水音樂節合作過，但兩人在慶功宴相遇，男方一見到蕾菈，就覺得她很漂亮，一見鍾情後便一發不可收拾。

蕾菈曬熱吻湯宇的照片大方認愛。（圖／翻攝自IG）

蕾菈第一次公開另一半。（圖／翻攝自IG）

蕾菈大讚湯宇脾氣好，就算自己任性，對方也會包容並傾聽自己，湯宇一開始則不知道蕾菈有過一段婚姻和有個小孩，而當時聽完蕾菈的故事後，只覺得「她應該更值得讓人家去照顧她，要把她捧在手心上面，我不想讓她再受傷」，小倆口十分甜蜜。

對於第一次公開另一半，蕾菈就在影片下方留言「不管大家信與不信，但我現在是真的很快樂呦！感謝他來到了我的生命中保護我溺愛我」，隨後更在IG曬出兩人熱吻照，幸福寫下：「這世界上充斥著真真假假的話，我們活在這個世代，不論真假，開心就好，一直受著這個圈子的影響猶豫非常久的公開企劃，就怕輿論影響了我們的感情，不過在不斷的討論下，還是決定不再隱藏，希望大家能手下留情，不留情也沒關係，因為我找到了一個肩膀哭泣」，更向湯宇告白：「謝謝你，出現在我的生命裡，謝謝」。

(中時新聞網)