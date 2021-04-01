台中潭子新田、聚興淺山盛產綠竹筍，因碰上乾旱，竹叢不如往年青綠，新枝缺水也有乾枯情形。（王文吉攝）

久旱無雨，台中綠竹及桂竹因水分供給不足，原本青綠竹叢，紛紛黃化乾枯，導致發筍期出筍不佳，農民等不到春筍破土，只能無奈望天大嘆「沒有雨後就沒有春筍」。台中市農業局坦言竹筍難以抗旱，但是否因旱災減產，目前難以從外觀判斷，影響程度尚難預估。

潭子新田、聚興淺山盛產綠竹筍，種植面積約160公頃，因碰上乾旱，竹叢不如往年青綠，竹葉紛紛黃化，新枝也有乾枯情形。當地筍農林廷基表示，竹子喜溫暖潮溼，缺水可能影響綠竹筍細緻口感，估會減產3、4成，往年每斤150元上下，今年可能200元還不見得買得到。

台中潭子筍農憂心乾旱導致出筍不佳，望著乾黃的綠竹筍園大嘆「沒有雨後就沒有春筍」。（王文吉攝）

今年春天雨水不足，潭子新田、聚興淺山的綠竹林表土偏乾，竹叢不如往年青綠，筍農憂心筍況不樂觀。（王文吉攝）

潭子筍農林廷基憂心缺水可能影響綠竹筍細緻口感，估會減產3、4成，今年市場可能物稀為貴。（王文吉攝）

潭子區農會總幹事林淑茵表示，土壤溼潤有利竹筍增產，以往缺水時期，農民可取用地下水或溪水為竹林補充水分，但今年入春以來乾旱太久，不僅沒有雨水滋潤，地下水降低、溪流乾涸，缺乏水源可以人工補充，導致萌芽狀況不佳，就算能採收，竹筍個頭也不會大。

青農黃曉橙在和平區達觀部落種植1甲桂竹，往年3月底到5月初的發筍期，1天可採2、300斤，平均長度20、30公分。他說，今年春雨不下，竹林表土偏乾，由於筍芽缺乏雨水滋潤，只長出2、3公分，因營養不良，形同「報銷筍」，整體出筍情況不佳，至今仍無筍可採。

達觀部落桂竹筍缺乏雨水滋潤，只長出2、3公分，因營養不良，形同「報銷筍」，出筍情況不樂觀。（王文吉攝）

達觀部落桂竹筍缺乏雨水滋潤，只長出2、3公分，因營養不良，形同「報銷筍」，出筍情況不樂觀。（王文吉攝）

農業局作物生產科長林春良表示，竹筍是否因旱災減產，目前難以從外觀判斷，也未接獲區公所通報；已函請各區公所加強查報，如有災情，將依程序會同相關單位勘災，損害程度若達20％，則報請農委會公告辦理現金救助，同時啟動台中市農業災害復建補助，補助清園藥劑及有機質肥料，協助受災農民儘速復耕。

(中時 )