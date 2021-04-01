法國媒體《世界報》(Le Monde)公開指控，中國大陸多家官方媒體曾多次刊登一位名為羅蘭．博蒙特(Laurène Beaumond) 的法國獨立記者的文章，她的文章的觀點與內容與中國官方的宣傳完全一致。但是經媒體向法國職業記者證委員會的數據庫查詢，並沒有這樣一名記者存在。由大陸出資經營的《中國環球電視》（CGTN）中曾數次發表她的文章，遭數名法國學者指控這是一名憑空捏造的人物。

《法國國際廣播》（RFI）引述《世界報》報導說，這名虛構的法國獨立記者羅蘭．博蒙特的文章曾在大陸的《中國國際廣播電台》與中國《中央電視台》海外版《中國環球電視網》的官網上刊出。在3月28日CGTN官網一篇標題為《我的新疆，阻止虛假新聞橫行霸道！》的文章中，作者自稱是法國獨立記者，在中國生活了7年，現在還有家人生活在烏魯木齊。她在2014年至2019年期間曾經多次訪問新疆，而法國媒體所描述的新疆與她自己的所見所聞完全是風馬牛不相及。

中國環球電視CGTN刊載法國獨立記者的文章中，還附上了記者的個人簡介。（圖／CGTN官網）

但是，報導說，這位所謂的法國獨立記者事實上並不存在，《世界報》查詢了為記者發放記者證的法國職業記者證委員會的數據庫，數據庫中根本沒有這位記者的名字，而根據她的自我介紹，她的名字應該出現在數據庫內。因為她畢業於新聞學校與索邦大學的藝術系，在前往北京之前，亦曾經在巴黎的多家媒體工作過。

報導指出，《中國國際廣播電台》3月31日也在論壇欄目刊登了這位虛構記者的文章，內容針對法國參議院代表團訪問台灣，她自稱是中國問題專家，熱衷於亞洲的文學以及民間藝術，她呼籲法國參議員放棄出訪台灣的計畫。

這位所謂獨立記者的名字最早出現於去年年底，日前遭到大陸駐法國大使辱罵的法國學者、戰略研究基金會研究員邦達茲( Antoine Bondaz)最早發現了這名記者可疑之處，他在推特上嘲諷說：「我實在不敢想象，剛剛獲得法國高級視聽管理委員會(CSA)准許在法國用法語播放的中國國際電視台，它的網站居然膽敢用假名發表文章。」邦達茲還在網路上公開邀請這位僅僅出現在中國官媒網站的記者進行公開對話。

《法廣》為此採訪了法國高級視聽委員會（CSA），該委員會公關部門負責人莎拉．切洛澤(Sara Cheyrouze)表示，如果CGTN有關法國記者的文章僅僅發表在該媒體的網站，那麼CSA無權干預，因為CSA的監督範圍是電視以及廣播媒體，而並不涉及網站的文字內容。倘若CGTN的電視頻道在節目中提到此一假冒記者的名字，那麼，CSA才可以出面干預。

(中時新聞網)