外貿協會為協助我國業者拓展新興市場，鎖定富藏商機的中亞與工業發達的土耳其市場，協助12家廠商連續兩天與102家買主進行156場次洽談，產業包括汽車零配件、資通訊及綠能。

中亞及土耳其為絲綢之路海陸兩線交匯點，向來是歐亞交流的重要市場。中亞哈薩克積極推動工業化與國家產業轉型，烏茲別克天然資源豐富，近年進行經濟改革，且與美國建立良好合作關係，是值得我業者留意的市場。土耳其為我國在中東地區排名第二的出口對象，亦是歐洲的重要生產基地。

貿協以虛擬方式進行開幕典禮，由土耳其台灣商會理事馮芷玲及貿協伊斯坦堡台貿中心主任陳明澤說明土耳其市場概況，重要買主包括土耳其的國防工業指標廠商Ctech、大型集團工程公司Cedetas及指標性發電機製造商Arken Generator，哈薩克PULSER及IT公司Eltex Alatau、通訊設備公司TELECOM DEVICES PRO等。

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