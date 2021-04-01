QuantumScape這家開發固態鋰金屬電池技術的公司，今天獲得其戰略合作夥伴福斯汽車1億美元的投資後，在盤前交易中，QS股票飆升了15％以上。

福斯計劃在本世紀中葉之前將QuantumScape的電池技術整合到其車輛中。這是這家德國汽車製造商雄心勃勃的計劃的一部分，該計劃是轉向由自家供應固態電池。

QuantumScape達到福斯汽車的要求，在德國的實驗室中成功測試該電池製造商的最新一代固態鋰金屬電池。

福斯卓越電池中心主管Frank Blome表示：「實現這一里程碑是QuantumScape的重要一步，我們期待接收和測試下一代電池，以期將固態技術投入量產。」

在昨天披露了總統拜登（Joe Biden）2兆美元的基礎設施宏偉計劃之後，投資者也可能湧入QS股票。該計劃包括大力推動電動汽車，包括補貼和稅收優惠政策，以鼓勵購買電動汽車。

(中時新聞網)