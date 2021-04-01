樂天桃猿今天全場揮出13支安打僅有1支長打，靠著「機關槍」打線換回7分，其中隊長郭嚴文一甩開季打擊低潮，單場雙安貢獻3打點，以7比2擊敗統一獅，喜迎二連勝。

郭嚴文今年開季慢熱，賽前打擊率不到2成，今天他先在2局下敲出帶有1分打點的滾地球，助隊追回1分，6局下再敲出致勝打點，獲選單場MVP。

樂天總教練曾豪駒認為，郭嚴文在攻擊方面一直沒有什麼問題，可能是攻擊節奏還沒有掌握得非常順暢，「但這幾場看起來他已經慢慢掌握到節奏，他是個經驗豐富的選手，相信他有應變的能力。」

郭嚴文也十分感謝教練團在他低潮時仍願意相信他，排他下場，「不管是不是當隊長這個壓力一直都有，低潮真的有點久，狀況也是時好時壞，但教練都這麼相信我，如果自己又不相信自己好像也不太行。」

此役樂天攻勢集中在6、7兩局，靠著串連安打攻下6分，且單場13支安打只林泓育的三壘安打是長打，其餘皆是短程一壘安打，曾豪駒認為，其實只要有辦法串連就是好的打擊，「我們沒有要一直追求長打，反而希望有好的打擊，打擊越來越順暢時長打自然就會越來越多。」

投手部分，豪勁此役先發6局被敲6支安打，另投出三振、保送各3，失2分皆為非自責分，奪下本季首勝；獅隊先發投手布雷克6局被敲6支安打失4分，承擔敗投。

(中時 )