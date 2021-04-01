台江文化季今年以「台江幻想曲」為主題。（曹婷婷攝）

邁入第12年的台江文化季，今年活動從4月起以「台江幻想曲」為主題，宛如打開奇幻箱般將驚喜帶給觀眾，4至6月安排戶外大型馬戲團演出、劇場表演、圖書館活動等，5至9月結合台南社區大學台江分校，推出社區音樂會、藝文社團博覽會及大道公遊學逗鬧熱，透過參與了解地方特色，弘揚台江文化中心成立精神。

台江文化中心開館屆滿2年，台江文化季今年邁入第12年，台江文化中心是聯合在地社區組織文化教育界人士以及社團、大廟領袖等公民參與發起的文化公共建設，是全國首創融合「演藝廳、圖書館、社區大學」三合一的文化中心，也是全國第一個由下而上，聯合在地社區組織文化教育界人士以及社團、大廟領袖等公民參與發起的文化公共建設。

數年來，台江文化中心與台南社大台江分校推動「為家鄉寫歌作曲」計畫， 今年4月16日於台江劇場以首部曲「望台江-為台灣寫歌作曲」音樂會揭開序幕，將社大台江作曲班創作之「台江曲」進行發表，並結合台江各級學校樂團推出近2個月的台江青少年音樂會。

台江文化季4月10日晚上7時邀請FOCA福爾摩沙馬戲團，於戶外舞台區帶來精采馬戲演出，台江劇場則以親子為主題規畫系列演出，4月24日蘋果劇團帶來「魔法故事外送員」及5月29日豆子劇團帶來「愛的煩惱」外，更特別邀明日和合製作所導演洪千涵和編劇吳彥霆首度擕手合作作品《小路決定要去遠方》來到台江，打造一個遊走移動式的表演空間。

4月25日（日）由台南市民族管絃樂團-陳筱喬作品音樂會「葳蕤」，以多樣主題、創作手法及樂器編制引領大家領略國樂之美，6月19日由年輕族群喜愛的達康.come劇團帶來新作「三口組」，此劇去年於台中歌劇院演出，曾創下開賣10分鐘全數完售紀錄。6月26日、27日安琪藝術舞蹈團以舞者身韻演繹台灣純樸生活，期待大家「台江藝遊～遊走東西」。

6月1日至6月30日於台江劇場棟3樓展出的「技術劇場人攝影展」，以「技術劇場」出發，介紹舞台監督、舞台技術、燈光技術、音響技術、服裝管理及劇院技術管理六個面向，讓這群隱身於後台，被暱稱為「黑衣人」的幕後英雄，現身在觀眾面前。

連續3年獲得文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，在台江文化中心駐館的滯留島舞蹈劇場，將於6月19（六）、20（日）二日以台江文化中心戶外園區為舞台，帶領身心障礙舞者演出「生命的長河」，讓承載著共融藝術的島嶼，不分族群、性別、障礙，都能透過舞蹈在演出平台發光。

此外，4月10日至5月9日特別邀請文化推廣人王冠傑與在地藝術家黃俊帝，帶領安南區在地鄉親，攜手打造主題為「萌生」的藝術裝置，將居民們親手打造的藝術裝置作品展示在台江文化中心園區，讓在地的藝術作品能夠從台江文化中心孕育萌生。

2021台江文化季將在4至6月啟動進行，並在後續延伸活動至年底，用多樣化的藝文活動，在室內、在戶外、以劇場、以社區，將台江變成每個人都可以參與的舞台，一年一度的盛會，邀請您來體驗在台江不一樣的藝文魅力。

(中時 )