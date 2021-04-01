堪稱本季年度MVP最大熱門的台銀中鋒謝宗融，1日貢獻全場最高23分，帶領台銀79比71力挫少了米勒助陣的聯盟龍頭台啤，除了送台啤3連敗，也是台銀本季第1次擊敗台啤，台銀總教練陳國維說：「能夠擊敗上季冠軍隊，對我們信心提升很大！」

只是陳國維賽後感覺很困惑，因為就算整場比賽台銀球員表現不錯，卻在場上老實愁眉苦臉，「所以我不斷在提醒他們笑一下，努力享受比賽，也許是因我們教練團壓力很大，連帶造成球員也有壓力，我會繼續找出幫他們解除緊繃方式。」

對於謝宗融本季表現爆發，陳國維說：「從我當台銀訓練員開始，就知道宗融很有企圖心，如今的他更可以帶給球隊內線安定感，也懂得承擔更多責任，無論是在攻守方面，我想他還可以更好，因為他常常自覺，自己還有很多沒做好。」

當被問到是否想過年度MVP，謝宗融反應很直接，「我從來沒想過MVP，現在只有先闖進季後賽，至於那些獎項可遇而不可求，我不會想太多。」為何下半場突然沒戴護目鏡？他回答，「就是鼻樑墊片掉了，我之後上場還是會好好戴上。」

賽後當台啤走進休息室內，台啤總教練周俊三突然用英文問了手傷缺陣的米勒，「你周六可以上場嗎？」米勒隨即點頭說OK，不過周俊三在賽後記者會表示，「米勒周六還不一定能上，一切還要看他這兩天練球情況，我只想先給他一點刺激。」

(中時 )