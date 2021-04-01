研究機構IHS Markit指出，由於車用半導體嚴重短缺、德州2月暴風雪，加上日本瑞薩電子（Renesas）大火，汽車產業正面臨「完美風暴」，第一季全球估計有130萬輛的汽車產能受到影響，供應鏈要到第四季才能回穩。

在此同時，美國汽車大廠福特（Ford）基於車用晶片缺貨，美國兩座重要卡車工廠自4月5日起將停工1至2周。

IHS Markit指出，產能受限和單晶片庫存量低，造成全球半導體大缺貨。德州大風雪導致荷蘭恩智浦（NXP）、德國英飛淩（Infineon）與三星電子的奧斯汀廠停工，加重晶片短缺。當地的化學工廠關閉，導致汽車座椅泡棉和安全氣囊等原物料缺貨，亦影響汽車生產。

瑞薩電子的日本那珂廠3月19日發生火災，該公司表示至少需要3個月才能恢復正常產能。

受到上述因素影響，IHS Markit預測第一季全球約有130萬輛輕型汽車的生產遭受衝擊。日本與美國半導體廠的晶片供應至少中斷1個月，將讓晶片短缺延續至第二季，直到第四季供應鏈才能回穩。

IHS Markit汽車供應鏈、技術與售後維修市場副總裁費尼（Matteo Fini）指出，「長達一個月的產能受限逐漸成為汽車業的瓶頸，再加上一次性的天然災害，汽車產業自新冠肺炎疫情復甦正面臨完美風暴的挑戰。」

另一方面，福特31日宣布，自4月5日起，密西根州迪爾伯恩（Dearborn）的卡車工廠將停工兩周，密蘇里州堪薩斯市組裝廠的卡車線將停工1周，凸顯全球半導體缺貨對汽車業的衝擊。

福特亦計劃暫時關閉北美其他廠房，並取消加班計畫。

福特31日重申，先前公布的財測維持不變，但表示在4月28日公布季度業績時，將更新半導體短缺對業績的影響。

(工商 )