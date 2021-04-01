台帛旅遊泡泡開跑，台自主研發新冠病毒檢測系統跟著發光，由台灣生技公司富佳生技（iCareDx）自主研發的新冠病毒檢測系統「Polymerase saliva sauna」（簡稱PSS）成功打進台帛旅遊泡泡，為確保旅遊安全，相關人員已攜帶機台搭乘台帛旅遊泡泡第一班飛機前往帛琉，搶先在帛琉試點，提供旅客免費試用。

此試點計劃肇始於鴻海集團創辦人郭台銘與帛琉總統進行早餐會交流時，當時富佳生技也受邀在早餐會上展示了「PSS」，介紹如何使用及其優點，席間，雙方除廣泛交換各種合作議題外，也對「PSS」唾液快篩檢測機在帛琉提供測試達成共識，從而促成了此次的試點計劃，為確保試點成功，富佳生技也派駐了四名試點人員，隨同台帛旅遊泡泡第一班專機，前往帛琉進行相關計劃。

「PSS」唾液快篩檢測機使用的RT-PCR核酸檢測技術與大型實驗室PCR儀器檢測的原理相同，相當於把大型儀器縮小成一台可攜式的小型設備，因為它具備隨插隨用及快速檢測的特點，用於即時檢測（point of care testing，POCT）更為方便。

有別於一般PCR的採檢方式，PSS最大的特點就是以唾液做為樣本，相較於一般PCR檢測需由鼻腔採樣，唾液採樣相對安全、快速、簡單也更舒適，檢測結果在採樣後2.5小時即會出爐，就連幼兒，甚至年長者也可以天天測試。

「PSS」唾液快篩檢測機的操作非常簡單，使用者只要依機台螢幕上的引導，就可以輕鬆使用操作，測試盒上有QRcode，掃瞄後機台即會跟進啟動攝影機，全程錄製受測者唾液採樣的過程，以避免有檢體置換的情況發生。

此「PSS」唾液快篩檢測機目前仍在美國進行臨床實驗中，屬於測試階段，在帛琉的支持下，提供試點檢測機免費體驗，做為產品測試的一部份，未來產品在取得有關單位授權後，將會放在飯店房間或機場等場域供旅客使用，目的就是藉由提供帛琉更便利、更快速的檢測方式，從而吸引更多的觀光客安心前往帛琉旅遊。

(工商 )