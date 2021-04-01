板橋大遠百今（1日）起至12日舉辦「韓風春之季」韓國展，匯集40個品牌、上百種韓國美食、化妝品、伴手禮，有8成新品，主打韓國「地獄奶奶」金守美手作味道系列，且跟上韓流引進當地宅煮熱門的OURHOME湯品及粥品。

板橋大遠百金守美醬油螃蟹730g，原價1680元，特價1包1580元、2包3000元。（遠百提供）

「韓風春之季」為讓消費者滿足韓流購物欲，備貨量多5成，目標12天業績600萬元，可較較去年翻倍成長。韓國演員出身的地獄奶奶金守美，手藝好到推出系列美食，明星商品是又名「白飯小偷」的醬油螃蟹；展場必吃款還有叔叔煎糖餅、匠人魚板、朴家飯捲、南浦洞串燒、新堂洞辣炒年糕、現烤魷魚、黃色炸雞等。

板橋大遠百OURHOME火辣炒碼粥，每包原價220元、特價6包1100元。（遠百提供）

偽出國夯，進口貿易和經銷韓國美食的「韓華國際」去年業績成長超過10%，這次「韓風春之季」展出商品都來自韓華國際，根據會長李秉權分析，今年在家煮一樣夯，引進牛排骨、大將、馬鈴薯湯、豆腐湯等10多款湯品，比過往只有蔘雞湯還多很多款；也因應韓國目前也愛粥品，逐年業績倍數成長，一年市值可達台幣300億元，引進鮑魚粥、牛肉香菇粥共6款湯品。

叔叔煎糖餅，60元。（遠百提供）

南浦洞串燒起司熱狗，120元。（遠百提供）

活動期間於百貨服飾、名品當日單筆消費滿5000元即加送100元韓國展抵用券；4月2日至4月5日凡於韓國展會場持HAPPY GO卡消費滿500元，送KAKAO friends餐具組。

此外，母親節前哨戰「美麗購物節」開跑後，遠百11家分店3月業績成長超過3成，板橋大遠百新櫃也發威，日本首席婚鑽珠寶品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石進駐1F，櫃位業績有望翻6倍；法國設計師品牌Cotélac將進駐3F；日系女鞋oriental traffic、台灣設計包品牌PEPPERS、瘦子E.SO代言的YOUNG BOSS GROUP進駐4F；德國百年餐瓷品牌居禮名店於7F重新開幕。看好多家新品牌進駐有望為板橋大遠百挹注新的成長能量。

美麗購物節期間，化妝品（含沐浴精油）/內睡衣當日單筆滿3000送300、10000再加送200；百貨服飾 當日單筆滿3000送200；2F名品當日單筆滿5000送500；大家電 當日單筆滿10000送1000；保健器材當日單筆滿5000送500。

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