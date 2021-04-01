檢方查扣名錶。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

檢方查扣4個LV包。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

檢方查扣賓士休旅車。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

調查局專員徐宿良上月29日遭檢調搜索，桃園地檢署今（1）日公布查扣內容，查扣現金170萬、賓士2輛，香奈兒、LV、愛馬仕等包包25個、名錶29支，粗估包括現金在內總市價達2000萬元。專家告訴《中時新聞網》小編，這6個愛馬仕包均屬真品，總價值上看400萬元。

根據檢方公布扣押的資料，包括香奈兒包10個、LV包4個、愛馬仕包6個、Gucci包2個、Fendi、Celine、BV包各1個。車輛包含賓士GLB200、E200、馬自達 CX5。手錶中，勞力士、沛納海等29支。

有專家告訴《中時新聞網》小編，這6個愛馬仕包均屬真品，若是在正式專櫃買的、總價至少200萬；若非櫃上買的，價格更高，總價約350-400萬元。

2020年徐宿良因涉及扣案毒品遺失案，經檢方以5萬元交保，又發現徐宿良夫妻出手闊綽，與實際薪資不符。3月29日再搜索徐員夫妻住處等4個地點，查扣現金及存款、名牌包、名錶、名車等。

對此，網友不滿表示，「貪污還炫富，該槍斃」、「不判死沒人怕，錢照貪」、「反正只要電視台都不敢報，過幾天風頭就過去了」、「絕對的權力，絕對的腐敗！」、「關到死」、「台灣缺水缺電不缺狗官貪官」、「上級主管都在睡覺嗎？」。

也有人質疑，「這個應該最後也不了了之吧」、「貪900個口罩關10年，這個呢？」「人家只是超拿，不會有事啦！」「哈哈，拭目以待看結果如何」、「按照慣例，這個應該會升官！」

警語：遠離毒品

(中時新聞網)