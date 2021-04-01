四個悍將沒球接！詹子賢的內野高飛球，守備員互讓形成失誤

富邦悍將今日對上中信兄弟，先發投手傑斯上演完美4局，不過第5局因隊友失誤導致完全比賽破功，但總教練洪一中透露雖然傑斯多少有受到影響，但他是見過大場面的人，下場後還給隊友安慰。

傑斯前4局讓兄弟打者12上12下，沒被敲任何安打，不過完全比賽在5上首名打者就破功，詹子賢敲出一支投手丘上方飛球，不過沒有守備員上前接殺，傑斯一開始也沒有伸手接球，最後紀錄上給三壘手失誤，兄弟趁機開啟攻勢，追回2分。

洪一中賽後透露，球賽就是這樣，前面過程若太順利，若出現危機容易改變原本好的做法，「過程很輕鬆，一遇到危機覺得對手抓到就想要改變，但就是會亂陣腳，傑斯那局變化球變多了，用了30球才投完，用球數也增加。」

傑斯最後7局用107球，只被敲3安、失2分有1自責分，另有6次三振，洪一中透露傑斯沒有因此有任何情緒言詞，「他見過大風大浪，下來還會鼓勵隊友。」

對於內野飛球的失誤，洪一中也感嘆，「內野飛球麻煩，從春訓開始每天都在練，但選手的判斷力還是不足，要加強。」

而對於該次失誤，傑斯說這不是第一次也不是最後一次，「棒球場上很常發生，像我一壘有人後就想加快投球節奏，不想被盜壘，自己也有一些要調整的。」

(中時 )