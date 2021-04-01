只因走錯了包廂起口角，就要了人命！28歲陳姓男子1日清晨在新竹市某KTV歡唱，酒後上完廁所走錯包廂，引發包廂內唱歌的吳男、詹男不滿，雙方引發口角與拉扯，混亂中陳男竟遭吳、詹2人持摺疊短刀各桶1刀身亡，新竹市警局據報火速抓人，不到3小時就將吳、詹逮捕到案。

據調查，陳男今天凌晨是因在KTV內與友入飲酒歡唱，但疑似因酒後要回包廂時走錯了包廂，加上可能用腳踹開門，引發包廂內的人不滿，包廂內的吳男與詹男誤以為陳來鬧事，雙方引發拉扯與口角，混亂中吳、詹竟持隨身藏放的摺疊短刀朝陳身上各捅1刀，陳右胸與左腹各中1刀後當場倒地，吳、詹見狀則逃離現場。

市警消防局今天上午8點接獲報案，救護員到場發現陳男中刀倒地不起，刀傷傷及臟器，當場無意識，雖給予CPR急救並送醫，但仍回天乏術。

市警局獲報後，立即掌握凶嫌身份，今天上午不到3小時就火速逮捕吳、詹2嫌，不讓不法人士逍遙在外，並依殺人罪嫌移送法辦，新竹地檢署檢察官複訊後向法院聲押獲准。

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(中時 )