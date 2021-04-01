圖二：期間限定餐點粿然，像桔了愛情，200元。（象印提供）

圖三：於台南四大百貨象印櫃位購買STAN.系列整組，除享有百貨優惠價之外，還可獲得STAN.限定保溫杯禮盒、限定帆布袋、限定杯墊，及S快閃店限定餐點兌換劵＊2。（象印提供）

圖四：HOLA台南店中的實境廚房，供消費者，體驗商品、實作料理、品嚐手沖咖啡。（HOLA提供）

圖五：HOLA台南店設置專業智能寢具體驗區，務，結合精準測量與大數據分析，只需10-15分鐘時間，即能協助消費者快速挑選出適合自己的枕頭、床墊。（HOLA提供）

近期台南因高科技廠商持續進駐影響，地產交易熱絡，其居家市場潛力也備受關注，而近期HOLA和象印在台南都有新動作，前者開設首間地方特色門市，而後者則開設快閃店，另外在連假期間兩家業者皆推出許多優惠，趁著假期至台南旅遊時，也能用優惠價格將入手居家生活用品。

由於全台第一家HOLA特力和樂誕生於台南，故近期特力集團將HOLA首間地方特色門市獻給台南，整體店裝融合府城街頭老屋洋樓裡的木質老窗、鐵窗花印記及復古三輪車、打造台南式的生活美學，更打造全台唯一的「實境廚房」，提供消費者，體驗商品、實作料理、品嚐手沖咖啡，為提供消費者更方便的選購動線，打造廚房收納體驗、專業智能寢具體驗、香氛沐浴體驗、職居合一工作室情境區、國際品牌選物區、迪士尼連命等六大專區，且即日起至4月5日推出全店單筆消費滿2000元送200元電子折價券、餐具鍋具區單筆消費滿1000元現折100元、床墊區單筆消費滿萬元現折1000元等優惠。

而象印則與象50年老屋翻修成全新文化聚落的「StableNice BLDG.」攜手打造為期8週的期間限定店，在期間限定店中除展示STAN.系列外，還邀請BLDG.特邀老字號碗粿品牌富盛號及在地甜點師Davis，推出全新期間限定餐點，另外

快閃店活動期間，台南四大百貨(西門／中山／南紡／遠東)象印櫃位和象印官網更加碼提供限定優惠及贈品，其中限量贈品亮點是由原印台南聯名70年傳統工藝老字號、100％ MIT的「合成帆布行」製作限量款STAN.帆布袋以及STAN.設計款杯墊，讓你的台南小旅行有吃有玩。

(中時 )