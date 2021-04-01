拜登周三（31日）發表2兆美元基礎建設相關演說，激勵美股第二季首日全面上漲，主要指數均上揚，3大指數小幅開高，標普500指數首次飆破4000點。

截至台北時間22點40分，道瓊工業指數上漲67.36點，漲幅約0.20%，暫報33048.91；那斯達克指數上漲216.04點，漲幅約1.63%，暫報13462.91；標普500指數上漲31.23，漲幅約0.79%，暫報4004.12；費城半導體指數上漲80.50，漲幅約2.58%，暫報3205.44。

4大科技巨頭齊上揚，特斯拉股價上漲16.02，漲幅約2.40%，暫報683.95；台積電ADR股價上漲6.14，漲幅約5.19%，暫報124.42；聯電ADR股價上漲0.02，漲幅約0.16%，暫報9.12。

拜登於周三公布2.25兆美元基礎建設方案，除道路橋樑修繕等計畫以外，也包含能源轉型以應對氣候變遷；除此之外，也計畫建造50萬座電動車充電站，擴大對綠能、電動車以及半導體等產業的投資。

(中時新聞網)