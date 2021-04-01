拜登周三（31日）發表2兆美元基礎建設相關演說，激勵美股第二季首日全面上漲，主要指數均上揚，3大指數小幅開高，標普500指數首次飆破4000點。
截至台北時間22點40分，道瓊工業指數上漲67.36點，漲幅約0.20%，暫報33048.91；那斯達克指數上漲216.04點，漲幅約1.63%，暫報13462.91；標普500指數上漲31.23，漲幅約0.79%，暫報4004.12；費城半導體指數上漲80.50，漲幅約2.58%，暫報3205.44。
4大科技巨頭齊上揚，特斯拉股價上漲16.02，漲幅約2.40%，暫報683.95；台積電ADR股價上漲6.14，漲幅約5.19%，暫報124.42；聯電ADR股價上漲0.02，漲幅約0.16%，暫報9.12。
拜登於周三公布2.25兆美元基礎建設方案，除道路橋樑修繕等計畫以外，也包含能源轉型以應對氣候變遷；除此之外，也計畫建造50萬座電動車充電站，擴大對綠能、電動車以及半導體等產業的投資。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。