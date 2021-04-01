富邦悍將今日以6比3擊敗中信兄弟，奪回戰績第一寶座，不過9局上半換投卻出現教練團小口角，賽後總教練洪一中解答，當時原本想換陳鴻文上場，不過投手教練吳俊良卻以為要讓歐書誠續投，溝通有問題才發生的誤會。

富邦先發投手傑斯7局僅被敲3安、失2分，加上打線串連成功讓富邦一路領先，不過9局上換投歐書誠卻被詹子賢敲出一發陽春炮，此時富邦悍將喊出暫停，不過沒有換投，仍由歐書誠繼續面對打者，但轉播拍到洪總在休息室念念有詞。

洪總賽後說，「聽錯指令了啦！我叫投手教練上去是因為下面有2左打，想說要換人，看要換陳鴻文還是陳韋霖，但他（吳俊良）以為我要讓歐書誠續投，這溝通上有問題，沒有講好。」

不過還好歐書誠續投讓許基宏出局，接下來換陳鴻文又連續解決陳子豪、蘇緯達，富邦仍順利收下勝利，洪總說，「那時候想說要換投，如果陳鴻文還沒準備好就先換陳韋霖對左打，還好歐書誠有解決，結果是沒差的，但鴻文1人出局才上去就沒有救援點。」

(中時 )