墾丁春吶成往事，「台灣祭」時代正式來臨，並且搶先清明連假開跑，海選菁英獨立樂團1日率先開唱，令人沉醉在墾丁搖擺的青春感。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁春吶成往事，「台灣祭」時代正式來臨，並且搶先清明連假開跑，海選菁英獨立樂團1日率先開唱，令人沉醉在墾丁搖擺的青春感，而後接連2天4大舞台一齊開唱，玖壹壹、Matzka等輪番登台，整整3天不斷電演出，預計吸引逾30萬人次觀光。

屏縣府指出，墾丁春吶是台灣樂團的發源舞台，更是一代人的共同回憶，而今它雖離開，但音樂夢不能斷，繼去年推出「屏東獨立音樂祭」大獲好評後，今年決定隆重推出「台灣祭」，不僅格局更大、種類更多、時間更長，還加碼推出南方大唱全國熱門音樂大賽。

縣府說，台灣祭為期3天從1日開跑，也就是早先清明連假1天，以獨立樂團打頭陣宣示台灣祭對原創音樂的重視，因此首日在主舞台「南方」舉辦南方大唱全國熱門音樂大賽，由百餘組海選出來的菁英十強一決高下。

墾丁春吶成往事，「台灣祭」時代正式來臨，並且搶先清明連假開跑，海選菁英獨立樂團1日率先開唱，令人沉醉在墾丁搖擺的青春感。（謝佳潾攝）

墾丁春吶成往事，「台灣祭」時代正式來臨，並且搶先清明連假開跑，海選菁英獨立樂團1日率先開唱，令人沉醉在墾丁搖擺的青春感。（謝佳潾攝）

台灣祭為同時滿足不同樂迷的喜好，共規畫4個舞台，分別為南方舞台、大唱舞台、春漾舞台及日暮台，每個舞台的演出樂團屬性不同，有搖滾風、電音風、文青創作風及嘻哈搖滾風等，2日起4大舞台一同開唱，而重量級卡司則有Matzka、玖壹壹、董事長樂團等。

針對台灣祭，屏縣府預估可吸引逾30萬人次的觀光人潮，對此，旅宿業者很有感，不管是飯店或民宿，訂房率幾乎逾9成，堪稱一房難求，連墾丁大街的業者也多備料3倍來迎接可預見的大批遊客。

(中時 )