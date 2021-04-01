據2位知情人士對《路透》表示，中國大陸正在考慮設立一個新的證券交易所，以吸引在海外上市的中國企業回流，並提高國內股市的全球地位。

該知情人士稱，中國國務院已要求監管機構高級官員牽頭研究如何設計這個交易所，該交易所將針對在香港和美國等海外市場上市的中國企業。

其中一位消息人士指出，中國高層領導還希望該交易所也能吸引諸如蘋果和特斯拉之類的大型跨國公司，它們可以開拓本地業務並在該平台上市。

該計畫出台之際，北京和華盛頓仍處於激烈對抗之中，其中包括美國證券監管機構採取措施，如果中國公司不遵守美國審計標準，則將其從美國交易所剔除。

報導說，據資料顯示，過去幾年包括阿裡巴巴、百度和京東在內的約13家在美上市中國企業在香港進行了第二上市，合計規模達360億美元。銀行家和投資者預期會有更多此類回到中國上市。

據消息人士稱，設立新證交所的討論處於初期階段，時間和地點尚未決定。由於討論保密，消息人士不願具名。

中國證監會未回復《路透》的置評請求。

中國大陸目前有兩家大型證券交易所，即上海證券交易所和深圳證券交易所，上市公司市值合計人民幣78.7兆元 (12兆美元)。

根據中國目前的上市制度，IPO和第二上市遵循同一套規則，但包括香港在內的其他全球主要交易所對第二上市提供一些豁免。

消息人士稱，正在討論的一個選項是升級一個現有的上市平台，例如北京的「新三板」市場。

(中時新聞網)