日本桌球天后福原愛前陣子被日媒直擊與外型高帥的早稻田學弟同赴橫濱約會兼過夜，現在更爆出其實高帥男早已是人夫身份，卻還騙福原愛是單身，也讓福原愛崩潰到無法再相信任何人，整個人相當憔悴。只是江宏傑似乎也不好過，在妻子爆出雙重不倫的消息傳出，一反常態不再曬小孩，而是陸續PO出海景、全黑圖等5張照片，狀況令人憂心。

福原愛被日媒報導，在她遭受江家的語言暴力，面臨婚姻中的低潮時，是高帥男適時的伸出援手拉了她一把，成為她仰賴的心靈支柱，在爆出不倫新聞時，福原愛更對高帥男感到抱歉，甚至對友人表達了想與江宏傑離婚，跟高帥男走下去的決心。

江宏傑這2天的IG限動令人憂心。(取自江宏傑IG)

江宏傑這2天的IG限動令人憂心。(取自江宏傑IG)

未料高帥男早已有個從大學時代就交往的妻子，讓福原愛一夕從昔日備受愛戴的桌球天后暈船淪小三，備受打擊。不過人在台灣的江宏傑也不好受，除了有外景節目要錄影，還得打起精神面對即將而來的離婚官司。

江宏傑的情緒似乎也反應在這2天IG的限時動態中，越來越黑暗的照片也讓網友看了憂心不已，紛紛在PTT論壇留言「江那張照片很像想不開的照片」、「你看是風光明媚海景照，我倒是嗅到另一種氣息」、「那張圖怎麼看都不妙，是該關心的警訊好嗎」、「ig簡介還是，小愛的老公幫QQ」、「江真的是帥哥，值得更好的」。

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