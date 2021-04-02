針對行政院通過教育部與農委會所提「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，全國家長團體聯盟發表聲明表示，這堪稱是政府「送給孩子最佳的兒童節禮物」，但他們也提醒，仍須保持政策彈性調整機制，以利少數特偏學校學童午餐更務實的供應。

全家盟說，「推動偏鄉學校中央廚房計畫」提高偏鄉學校食材補助費用、補助學校興建中央廚房、規畫食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，讓偏鄉和都會區學童都能享有相同品質的飲食照顧，他們肯定這項學校午餐的重大變革。

不過全家盟也提醒政府，興建中央廚房軟硬體加總的經費，相較直接補助各校自行供餐，是否更划算以及達到效果？他們認為，仍須保持政策彈性調整機制，才能更廣泛照顧到每個學生。

全家盟理事長彭淑燕表示，對偏遠山區學生來說，吃一頓豐盛的營養午餐真的大不易！像是雲林縣古坑、林內、草嶺等地區學校，就經常傳出因為山區路程遙遠，缺乏利潤，加上每逢下雨就坍方，使得營養午餐食材配菜公司不願投標，學校午餐營運出現困難，因此如果能透過中央廚房計劃，能真正幫助偏鄉孩子都能吃得飽、吃得好，的確是提升孩子學習力很重要的關鍵。

不過彭淑燕也同時提醒相關單位，過去台東縣也曾經推出中央廚房試辦計畫，卻因為路程遙遠，廠商不見得願意接下重任，也是不斷流標，讓偏鄉學生的午餐路十分坎坷。

全家盟認為，政府建立設立中央廚房可預期將面臨以下挑戰：一、由中央廚房發送到各校，運送的時間相對較長，食材新鮮度和衛生的問題需克服；二、目前74％學校自行供餐，符合午餐採用在地食材，而且提供當地民眾就業機會，一旦改為中央廚房統一處理時，如何確保當地民眾就業機會及兼顧在地食材的環保美意；三、有些特偏學校路程偏遠，應保留學校自行供餐的彈性，在供餐相關的設備、人力等經費應予以補助。

彭淑燕期待這項政策可以照顧到偏鄉學童午餐的品質，確實達到照顧偏鄉孩子的美意。但務必保留午餐政策因地制宜的滾動修正空間，避免造成照顧建築業、團膳業、物流業，卻未能彰顯偏鄉學校午餐需求政策的疑慮。

(中時 )