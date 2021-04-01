便利商店7-11至2018年為止，全球將近7萬家分店，可說是超商界龍頭，但日本7-11風評一直不是很好，近日又因偷工減料事件遭日本網友公幹「炎上」，消息傳至台灣後，網友一看商品照片秒懂，紛紛表示「台灣輸慘了」、「拜託台灣小7不要學啊」。
近來日本7-11在推特「炎上」，慘遭日本網友瘋狂砲轟，原來是因為商品偷工減料太誇張，引發公憤，有鄉民轉貼到PTT超商版後，也貼出被日本網友點名偷工減料的產品。
首先是雞蛋三明治，從切面看上去餡料飽滿，但將三明治整個掀開後才知道，看起來以為是整塊的火腿跟玉子燒，除了切面那側外，根本直接被從中斬斷，實際上配料整個costdown。
第二款則是燒肉便當，看似份量大，但廠商採用「盒中盒」的做法，實際擺放食物的盒子深度相當淺，藉此省了一半的份量。
最離譜的莫過於香蕉牛奶與草莓煉乳珍珠鮮奶，看似滿滿的一杯，但其實一大部分根本是容器的顏色，將裡面飲料喝光後，就會發現杯子上端部分根本是包裝顏色，並非透明；草莓煉乳鮮奶則是底端上滿紅色，營造有大量草莓醬的錯覺。
原PO指出，日本7-11公關對此回應是減少塑膠垃圾、容器較為耐久、方便運送等原因，還有不少律師與記者幫忙圓場，長久以來造成民眾不滿。
PTT鄉民看到後也不可置信，紛紛留言：「還以為日本人都很正直」、「costdown起來比台灣還狠」、「台灣輸慘了」、「台灣有良心多了」、「希望台灣小7不要學起來啊」、「那個香蕉牛奶是怎樣，也太離譜了」、「我怎麼覺得過幾個月，台灣就會看到這種杯子了」、「三明治那個蛋也太過分了」、「日本品質快變笑話了」、「三明治台灣其實也差不多，但杯子那個真的是甘拜下風」。
(中時新聞網)
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