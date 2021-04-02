受疫情無法出國的影響，消費者最期待接下來的母親節檔期；遠東SOGO百貨表示，母親節化妝品活動今正式登場，忠孝館、復興館、敦化館3館化妝品業績，預估可達7.75億元，較去年成長20％。

忠孝館店長李景銘表示，化妝品是SOGO百貨的強項，隨國內消費力道回溫，促銷折扣是母親節檔期最基本的要件，今年還設計「活動主題」，不僅要激起消費熱情，更重要的是「接地氣」，今年可以大聲地說「絕對滿足消費者期待」。

天母SOGO店長蕭淑英表示，國人無法出國，也沒機會到免稅店補貨，加上戴上口罩、迎接夏季，更要好好保養、保濕與美白，很多女性顧客表達，「周年慶買的化妝品快要用罄了」；現在只要搭配檔期逛百貨公司，也能享有免稅店的超值價格，買到來自世界各地的美妝產品，蕭淑英看好這次母親節檔期的銷售業績。

化妝品龍頭大店SOGO忠孝館，首度在母親節檔期祭出33款(共2000組)美妝正貨1＋1優惠；另外還精選年度熱銷36款(超過3000組)冠軍美妝保養品；李景銘表示，口罩肌保養，夏季基礎保養、防曬一定要做好，其次，彩妝聯名已成趨勢。

近來人們日益重視永續環保議題，綠色風潮吹進美妝保養圈，忠孝店獨家新櫃BIOEFFECT，使用植物黑大麥EGF成份，是環境友善的天然頂級純素保養品。

(中時 )