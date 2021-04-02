美國貿易代表署（USTR）最新「2021年各國貿易障礙評估報告」出爐，對我萊豬要求標示原產地作法提出疑慮。對此經濟部回應，自1月我開放萊豬進口後，美方報告已未像去年指責我違反通知WTO要訂萊克多巴胺殘留量承諾，評論轉為正面。後續相關問題會透過包括TIFA會議在內的各種管道，與美方溝通。

2007年時，民進黨政府已通知WTO，準備制訂萊克多巴胺殘留量上限，為解禁萊豬做準備。但後來國內強大反彈壓力過於強大，宣告延後執行此通知，此遭美方以違反對WTO承諾，列在貿易障礙事項中指責。

對此經濟部貿易局指出，元月開放萊豬後，今年報告已沒有去年提到違反2007年通知承諾段落，美方評論已較為正面。

雖然如此，USTR報告又特別提到我規定豬肉產品須標示原產國，恐導致台灣業者不願採購美國豬肉問題。另對我萊克多巴胺殘留量比國際食品法典委員會(Codex)高，依舊表達不滿。

今年報告與往年不同者，還有提及台美已完成有機同等性協議，允許雙方有機驗證商品在彼此市場中以有機名義販售，避免雙重驗證及文書作業。

至於其他美方關切貿易障礙項目則未改變，像是化粧品衛生安全管理法施行細則、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、著作權線上侵權、新藥劑排除於專利連結制度、健保制度藥價、醫療器材上市許可及價格審查機制、金融機構使用雲端運算服務法規等，仍在報告中列為障礙。

貿易局指出，針對萊豬標示及其他美方關切事項，後續將配合行政院經貿談判辦公室及相關單位，妥善進行處理。

(中時 )