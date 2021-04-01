立委邱臣遠、蔡適應等人一同到場會勘，要求台鐵盡速改善。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

立委邱臣遠、蔡適應等人一同到場會勘，要求台鐵盡速改善。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市八堵車站是暖暖地區的交通樞紐，平日有許多民眾會騎機車到此轉乘台鐵，但附近機車停車場鏽蝕嚴重，現今暫時封閉，4月1日立委邱臣遠、蔡適應等人一同到場會勘，要求台鐵盡速改善，目前工程相關經費初估1000萬元、工期約200天，預計今年完成發包並施作。

邱臣遠表示，有關部分雨遮鏽蝕掉落軌道，恐有安全疑慮，台鐵局已初步改善，至於雨棚老舊的後續改善措施，台鐵局也在去年辦理現勘檢討規畫後，預計透過鋼構結構除鏽、表面處理及雨遮板更換等工程進行改善，工程相關經費約1000萬元、工期約200個工作天，預計於今年完成發包並辦理施作。

蔡適應指出，八堵車站的目前損壞封閉的機車停車場，過去是在立委王拓任內所爭取建設，現階段由於老舊損毀後、已暫時封閉，他希望台鐵能夠擔負起責任，不論是自行或委外設計規畫，都必須能滿足車站通勤民眾的停車需求，不論未來台鐵如何招商，他都會持續追蹤。

邱臣遠也說，除了要求交通部台灣鐵路管理局就相關改善工程能如期如質完工外，在完工前也應強化明顯的警惕標示，以確保來往月台間民眾的安全。

另外，八堵火車站還有計程車接駁動線不佳的問題，邱臣遠強調，八堵車站是很重要的交通疏運地點，將請交通部台灣鐵路管理局相關的改善工程一定要一次到位，他說，不只是八堵火車站，台鐵局也應借此機會主動盤點全國各站點是否也有因站體設備年久失修，致使公共安全出現疑慮的狀況，盡速解決問題。

(中時 )