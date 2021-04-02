Karencici近來推出新單曲〈Do Do Do〉，以輕快復古節奏唱出女生的積極求愛主義。而此次她在新歌MV中也有所突破，不僅加入舞蹈設計，還首次穿上透膚薄紗禮服，讓她搞笑嬌喊：「我要結婚了！」無厘頭的她更突發奇想，拍了自己穿著禮服的照片傳給遠在美國的媽媽，誆稱已準備要結婚，害得媽媽嚇一大跳。

事後Karencici說：「畢竟摩羯座的我會以工作為主，只是難得有機會披上婚紗，就想和媽媽開個玩笑。」母女間的好感情可見一斑。在新歌〈Do Do Do〉MV裡，描述少女們在夜店和男生邂逅，提及初訪夜店的經驗，Karencici分享了那次尷尬的經驗：「第一次去夜店是被媽媽帶去的，所以覺得有一點點丟臉。結果媽媽自己玩得很high，我被晾在一邊沒有喝酒也沒跳舞。」

她無奈苦笑說：「最後被搭訕的都是我媽媽，我無聊了一整夜，這可能是我現在不太喜歡去夜店的原因。」該曲除了鼓勵女孩們主動追愛，同時展現戀愛中的小心機，Karencici大方坦言自己在曖昧階段會特別挑選服裝和香水，甚至不惜在每次約會前都花兩個小時化妝，運用巧思只為把最好的自己展現在對方面前

(中時 )