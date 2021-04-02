連續4天的清明節假期今起展開，國道一早出現大量車潮，國5南港系統嚴重回堵8公里，行車時速不到20公里；國3木柵到新店、土城到樹林也都呈現壅塞，時速不到40公里，走走停停。交通部高速公路局規劃6大疏運管制措施，提醒用路人出門前先確認各項管制，或透過「高速公路1968」app及即時路況資訊網站查詢。

今國道開始實施高乘載，上午6點至中午12點，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山，上述路段的各交流道南向入口匝道，小客車必須坐滿3人（含駕駛），才能通行。

國道5號南下往宜蘭方向，是今天的重點管制路段，6點起至中午12點，南港交流道南向入口匝道實施高乘載管制。

今起至5日，國道收費時段採單一費率（75折），取消每日20公里優惠里程。高公局並針對部分路段、交流道，另實施入口匝道封閉、匝道儀控，以及開放路肩等，提醒用路人安排出遊前，先了解相關措施。

交通部高速公路局實施6大管制措施，提醒民眾上路前先了解內容。（高公局提供）

另外視國5交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

(中時新聞網)