前WWE名將「大秀哥(Big Show)」的對手曾經講述過一個又臭又難堪的小故事，那是在十多年前一場南非的比賽，大秀哥吃壞了肚子，但他還是上場比賽。不幸的是大秀哥居然在擂台上「傾瀉」而出，拉了一褲子！

大秀哥改回原名叫保羅懷特(Paul Wight)，以他身高213公分、體重213公斤的體格，一般來說他很安全不會被打倒在地。無奈當天他的對手是另一個怪物級選手萊斯納(Brock Lesnar)，萊斯納將大秀哥扛起來再旋轉摔下去，這一摔就把屎摔出來了。萊斯納問說：「你拉屎了？」然後就哈哈大笑，還在大秀哥肚子踩了幾下，看看能不能踩出「更多東西」。

保羅懷特前陣子加盟AEW，他證實了萊斯納的這個故事。「我當時在開普敦，我吃了一些壞掉的食物。感謝上帝，那發生在我會穿長褲的年代。」保羅懷特後來的擂台穿著改成沒褲子的連身服，如果是後來那種衣服恐怕就會和湯圓一樣「漏餡」。多年後後回想起來，他還是覺得很好笑，「那晚我真的好糗。」

除了大秀哥，女將娜塔莉亞(Natalya)也在擂台上尿過褲子。她在真人秀節目說，對手Naomi以屁股用力頂了她的下腹部，然後她就尿出來了，讓她非常不爽。業界老手威廉瑞格(William Regal)在訓練女子新生時，會讓她們一口氣連做3個飛身踢擊(dropkick)，由於踢擊之後會摔在地上，剛入行的女選手幾乎都會尿出來，這是提醒她們上台之前要先清理乾淨。

(中時新聞網)