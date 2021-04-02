混血女星許瑋甯最近忙著宣傳與邱澤合作的電影《當男人戀愛時》，不忘透過社群網站與粉絲互動，近日PO出一組身材照，除了有結實的腹肌，螞蟻腰也超不科學，連以說話犀利聞名的炎亞綸都說話了，「22腰？」

許瑋甯最近在社群平台上PO了三張自拍照，只見前兩張她身穿黑色運動內衣，微微露出事業線，下身搭配同色系褲子，合身的衣服剪裁使S型的身材曲線盡露，幾乎找不到一絲贅肉；第二張她的身體轉到更側面，右手舉高到頭部，無蝴蝶袖的纖細手臂令人驚艷，更厲害的是，腰部宛如柳條般柔軟纖弱，歌手許茹芸忍不住大呼：「誇張了妳！小蠻腰」炎亞綸也目測可能只有22吋。

重頭戲第三張同樣不科學，許瑋甯將衣服脫掉、露出平坦的腹部，不但沒有眾多人困擾的游泳圈，反而還有線條明顯的川字肌，性感又有健康美的自拍照，獲得廣大網友的稱讚，紛紛留言：「仙女太美了啦」、「腹肌愛了愛了」、「超瘦美感」、「太猛了」、「曲線好漂亮」、「身材真棒」等。

到底要怎麼練出這麼讚的體態？許瑋甯曾大方公開自己的運動菜單，會做瑜伽與皮拉提斯等運動雕塑身材、放鬆身心靈，偶爾也會搭配重訓增加肌肉量、有氧消耗熱量等，順序是瑜伽、皮拉提斯、有氧，一次都1個半小時，就算沒時間運動也會按摩和拉筋，因為小時候是田徑隊，老是覺得腿部線條不好，開始按摩後發現肌肉線條變美了。許瑋甯也說，自從接觸瑜伽後，肌肉與線條比重增加、體脂降低，但是體重維持不變。

(中時新聞網)